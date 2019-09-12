Ольга Бузова собирается купить виллу на Бали за 20 миллионов рублей

Телеведущая Ольга Бузова не так давно приняла участие в съемках нового шоу в Индонезии. Там певице приглянулась вилла стоимостью 20 миллионов рублей. Дом с участком в 500 квадратных метров и шестью спальнями находится на Бали. По словам местного риелтора, артистка была крайне заинтересована в приобретении недвижимости, сообщает РЕН ТВ.

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Ольга Бузова посетила вместе с друзьями одну из лучших вилл, которые есть в базе агентства. Дом располагается в элитном районе Джимбаран. Территория полностью скрыта от посторонних глаз. Во дворе находится 16-метровый бассейн, что очень важно для звезды.

Певица обожает плавать и не представляет своей жизни без этого вида спорта. Это один из любимых способов времяпрепровождения артистки. К тому же, бассейн — идеальное место для демонстрации купальников звезды.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дмитрий Тарасов пытается втридорога продать особняк за счет имени Ольги Бузовой.