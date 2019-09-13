Петербургский «Зенит» в рамках 9-го тура РПЛ на своем поле переиграл тульский «Арсенал». Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Северной столице и завершилась со счетом 3:1.

Ворота гостей на 6-й минуте распечатал нападающий «сине-бело-голубых» Артем Дзюба. Преимущество хозяев поля еще в середине первой 45-минуты мог удвоить Сердар Азмун, но ему не удалось реализовать 11-метровый.

После перерыва хавбек гостей Кантемир Берхамов сравнял цифры на табло. Вновь выйти вперед «Зениту» помог нападающий Себастьян Дриусси, который точно исполнил пенальти на 66-й минуте — 2:1. Третий гол в ворота «Арсенала» забил полузащитник петербуржцев Олег Шатов на 88-й минуте.

В настоящий момент «Зенит» лидирует в таблице РПЛ с 20-ю очками, «Арсенал» с 13-ю баллами находятся на седьмой строчке.

Следующий матч «Зенит» проведет дома. 21 сентября «сине-бело-голубые» встретятся с казанским «Рубином».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, где посмотреть матч «Олимпик» — «Зенит» 17 сентября.