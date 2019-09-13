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«Олимпик» — «Зенит»: Где посмотреть матч 17 сентября и прогнозы встречи

, 16:00 38

Спустя три года «Зенит» вернулся в Лигу чемпионов. За это время клуб успел сменить несколько тренеров, почти полностью обновить состав и обзавестись новым стадионом. Что ждет «Зенит» впереди?

Фото: ФК «Зенит»

Тема:
Лига Чемпионов 97

На правах сильнейшей команды России минувшего сезона «Зенит» пробился в Лигу чемпионов напрямую, минуя квалификацию. По итогам жеребьевки группового этапа болельщики «Зенита» стали радостно потирать руки, ведь питерцам в соперники достались отнюдь не гранды. Четверка D получила у нас даже обнадеживающее название «группа жизни».

Соперники «Зенита»: Рано радоваться

Однако на самом ли деле все так хорошо со жребием для дружины Сергея Семака, стоит ли так радоваться, что ей достались именно эти коллективы? Если честно, не совсем понятно, с чем связан этот безудержный оптимизм. Достаточно беглого взгляда на историю противостояния, чтобы увидеть: лишь с «Лионом» у «сине-бело-голубых» положительный баланс личных встреч — две победы при одном поражении. С «Бенфикой» у «Зенита» — равенство, правда, лиссабонцы дважды выбивали питерцев из еврокубков и выиграли у них оба последних матча, состоявшихся три с половиной года назад. С «Лейпцигом» клуб с берегов Невы встречался весной 2018-го в 1/8 финала Лиги Европы, уступив дорогу «быкам» по сумме двух встреч — 1:2 и 1:1. Трудно понять эйфорию от результатов жребия, если изучить и положение в турнирных таблицах чемпионатов Португалии, Франции и Германии, где соперники «Зенита» уверенно идут среди лидеров, а «Лейпциг» — тот и вовсе единолично возглавляет пелотон Бундеслиги.

«Олимпик» — «Зенит»: Прогнозы

Российские клубы традиционно стартуют в евротурнирах с выездных матчей. Команда Семака отправится в гости к лионскому «Олимпику». Учитывая то обстоятельство, что во Франции у «Зенита» не будет звездного бразильского форварда Малкома, получившего травму, за атаку «сине-бело-голубых» становится тревожно. Усилий Артема Дзюбы и Сердара Азмуна, возвратившихся из расположения сборных России и Ирана после тяжелых матчей, для победы может оказаться недостаточно. Наиболее реальным исходом на «Парк Олимпик Лионне» видится ничья, скорее всего, результативная.

«Олимпик» — «Зенит»: Где смотреть?

«Зенит» свой матч в Лионе проведет во вторник, 17 сентября, за ним можно будет наблюдать в прямой трансляции на канале МАТЧ ТВ в 21:45 по московскому времени.

Владимир Жарков

Тема:
Лига Чемпионов 97
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