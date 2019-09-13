Медики ввели Анастасию Заворотнюк в искусственную кому

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии искусственной комы. Об этом стало известно вечером в пятницу, 13 сентября.

По информации, оказавшейся в распоряжении 5-tv.ru, звезду сериала «Моя прекрасная няня» медикам пришлось ввести в кому при помощи медикаментов из-за ее крайне тяжелого состояния. Сейчас она находится в реанимации в одной из московских клиник.

По предварительным данным, актриса борется с раком мозга. Параллельно с этим диагнозом у Заворотнюк началось воспаление легких — ослабленному основной болезнью организму не хватило сил, поэтому появились осложнения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анастасия Заворотнюк, по словам ее концертного директора, прокомментировала в беседе с ним новости о своей госпитализации.