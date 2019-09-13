  1. Пятый канал
  4. Медики ввели Анастасию Заворотнюк в искусственную кому

Медики ввели Анастасию Заворотнюк в искусственную кому

, 22:39 584

Состояние знаменитой актрисы усугубили осложнения сопутствующего заболевания.

Фото: ИТАР-ТАСС/ Елизавета Карпушкина

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии искусственной комы. Об этом стало известно вечером в пятницу, 13 сентября.

По информации, оказавшейся в распоряжении 5-tv.ru, звезду сериала «Моя прекрасная няня» медикам пришлось ввести в кому при помощи медикаментов из-за ее крайне тяжелого состояния. Сейчас она находится в реанимации в одной из московских клиник.

По предварительным данным, актриса борется с раком мозга. Параллельно с этим диагнозом у Заворотнюк началось воспаление легких — ослабленному основной болезнью организму не хватило сил, поэтому появились осложнения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анастасия Заворотнюк, по словам ее концертного директора, прокомментировала в беседе с ним новости о своей госпитализации.

Читайте также

+12° Днём +14°
Ночью +10°
64.47
-0.72 71.53
-0.30
Гороскоп на 13 сентября: Станьте муравьем, Львы!

Последние новости

22:56
«Пусть холод останется в песне»: Киркоров о свадебном танце Собчак и Богомолова
22:47
Зеленский назвал условие для выборов в Донбассе
22:39
Медики ввели Анастасию Заворотнюк в искусственную кому
22:31
«Зенит» 3:1 «Арсенал» — чем запомнилась эта встреча?
22:26
«Шикарный!»: Светлана Лобода о свадебном катафалке Собчак и Богомолова
22:17
«Он пойдет в отставку»: Эксперт о шансах генерала Абакумова остаться на службе

Сейчас читают

«Ничего себе!» Дибров шокирован новостью о состоянии Заворотнюк
Деликатесы и предсказания: Первые видео со свадебного банкета Собчак и Богомолова
Эксперт: Мог ли рак мозга Заворотнюк развиться от ЭКО?

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев