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  4. Скорая помощь приезжала к Заворотнюк из-за головных болей еще летом

Скорая помощь приезжала к Заворотнюк из-за головных болей еще летом

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В конце июня в дом актрисы приезжала бригада медиков. Поводом к вызову стали сильнейшие головные боли.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Ekaterina Tsvetkova

Анастасия Заворотнюк обращалась за экстренной помощью медиков еще летом. В июне актрисе вызывали скорую помощь.

Как сообщает издание MK.RU, вызов в коттеджный поселок Крекшино, где находится частный дом Анастасии, совершался еще 26 июня. Правда, по документам, медиков приглашали к Марине Потаповой — фамилия и имя совпадают с паспортными данными концертного директора Заворотнюк. Звонила в экстренную службу мама актрисы. Судя по всему, окружение и сама знаменитость старались не привлекать внимание к проблемам со здоровьем звезды.

Пациентка, к которой вызывали скорую, жаловалась на головные боли — о том, насколько сильной была боль, если для ее уменьшения потребовалась экстренная помощь врачей, остается только догадываться. Также после визита бригады скорой помощи в анамнезе Анастасии появился диагноз «злокачественное новообразование головного мозга».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сейчас Анастасия Заворотнюк находится в состоянии искусственной комы.

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