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  4. Из-за хлопка на складе боеприпасов в Казахстане пострадали четыре человека

Из-за хлопка на складе боеприпасов в Казахстане пострадали четыре человека

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Инцидент произошел рано утром в субботу, 14 сентября, в городе Арыс.

Фото: www.globallookpress.com © Deutzmann / deutzmann.net

Хлопок произошел в Казахстане рано утром в субботу, 14 сентября, на складе боеприпасов. В результате ЧП в городе Арыс пострадали четверо военнослужащих.

В начале лета в Арысе на складе боеприпасов произошел пожар, в результате которого часть снарядов взорвалась, а их фрагменты оказались разбросанными на большой территории. На несколько дней жители города были эвакуированы для очищения Арыса от потенциально опасных деталей.

Новый хлопок на складе произошел во время плановых работ по очистке его территории от фрагментов. Об этом сообщило казахстанское Министерство обороны.

«В результате четверо военнослужащих контрактной службы, выполнявших работы по ликвидации последствий ЧП, получили ранения»,  значится в сообщении, которое ведомство разместило на своем официальном сайте.

Все пострадавшие были незамедлительно госпитализированы в военный госпиталь в Алма-Ате — служащих доставили туда вертолетом. По заявлению Минобороны, безопасности жителей Арыса ничего не угрожает.

Ранее 5-tv.ru сообщал о хлопке газа в пятиэтажном доме в Иркутской области.

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