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  4. Собчак в белье станцевала на своей свадьбе с мужчинами на каблуках в образе монашек

Собчак в белье станцевала на своей свадьбе с мужчинами на каблуках в образе монашек

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Знаменитая телеведущая решила поразить гостей собственной свадьбы страстным танцем с мужчинами в чулках и католических апостольниках.

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Фото, видео: РИА Новости / Дмитрий Буланов, 5-tv.ru

Тема:
Свадьба Собчак и Богомолова 41

Известная российская телеведущая Ксения Собчак экстравагантно поздравила своего возлюбленного Константина Богомолова с их свадьбой. Теледива устроила жаркие танцы с полуголыми юношами в образах католических монахинь.

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Небольшой фрагмент постановки снял один из гостей торжества. В кадре Ксения сначала в черном плаще стоит на коленях в центре сцены в окружении молодых людей в головных уборах католических монахинь и накидках. Когда танцоры подходят к Собчак и скидывают плащи, становится видно, что на юношах туфли для пол-денса на массивной платформе и каблуке умопомрачительной высоты, а также кожаное нижнее белье и портупея на талии.

С самой невесты также снимают плащ — под ним Ксения оказывается в корсете, чулках и красной подвязке. На этом пикантном моменте ролик обрывается и оценить хореографию номера не представляется возможным. Понравился ли такой экстравагантный подарок на религиозную тему жениху, пока неизвестно. Однако многие гости, уходя с торжества заявили, что им понравилось эффектное шоу.

Впрочем, танец в целом соответствует черному юмору, который Собчак и Богомолов сделали изюминкой своей свадьбы. Как писал 5-tv.ru, к ЗАГСу молодожены приехали на черном катафалке.

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