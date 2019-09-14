Вдова Кобзона расплакалась под высаженным в память артиста деревом в Сочи

Вдова Иосифа Кобзона Нелли и другие члены его семьи приняли участие в памятном мероприятии в рамках фестиваля «Бархатный сезон». В память о прославленном артисте было высажено оливковое дерево.

Церемония настолько тронула вдову Кобзона, что она расплакалась.

«Незадолго до ухода Иосифа Давыдовича мы с семьей ездили в Израиль, в парк, где посажены все библейские растения», — цитируют Нелли Кобзон «Дни.ру».

Она вспомнила, что там тоже было посажено оливковое дерево, как символ бессмертия и изобилия. В завершение Нелли Кобзон выразила надежду, что и в Сочи это прекрасное дерево приживется. Особенно потому, что они с супругом очень часто здесь бывали.

«Тут все помнит Иосифа», — растрогавшись сказала Нелли.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как прошел концерт в Кремлевском дворце, посвященный дню рождения Кобзона.