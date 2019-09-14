  1. Пятый канал
  4. Вдова Кобзона расплакалась под высаженным в память артиста деревом в Сочи

Вдова Кобзона расплакалась под высаженным в память артиста деревом в Сочи

, 15:39 Видео 24

Родственники прославленного артиста приняли участие в памятном мероприятии в рамках фестиваля «Бархатный сезон».

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: РИА Новости / Евгений Одиноков, Instagram @felixgrozdanov

Вдова Иосифа Кобзона Нелли и другие члены его семьи приняли участие в памятном мероприятии в рамках фестиваля «Бархатный сезон». В память о прославленном артисте было высажено оливковое дерево.

Церемония настолько тронула вдову Кобзона, что она расплакалась.

«Незадолго до ухода Иосифа Давыдовича мы с семьей ездили в Израиль, в парк, где посажены все библейские растения», — цитируют Нелли Кобзон «Дни.ру».

Она вспомнила, что там тоже было посажено оливковое дерево, как символ бессмертия и изобилия. В завершение Нелли Кобзон выразила надежду, что и в Сочи это прекрасное дерево приживется. Особенно потому, что они с супругом очень часто здесь бывали.

«Тут все помнит Иосифа», — растрогавшись сказала Нелли.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как прошел концерт в Кремлевском дворце, посвященный дню рождения Кобзона.

Читайте также

+13° Днём +13°
Ночью +8°
64.47
-0.72 71.53
-0.30
Гороскоп на 14 сентября: позвольте себе все, Тельцы!

Последние новости

15:54
Школа в Санкт-Петербурге чуть не сгорела из-за неисправной проводки
15:39
Вдова Кобзона расплакалась под высаженным в память артиста деревом в Сочи
15:25
«Я вылетел через заднее стекло»: Пассажир о смертельной аварии под Ярославлем
15:06
Беглов выдвинет Валентину Матвиенко сенатором от Санкт-Петербурга
14:41
Звезде фильма «Ты у меня одна» собирают деньги на лечение
14:17
«Ей осталось несколько дней!»: Андрей Разин о госпитализации и коме Заворотнюк

Сейчас читают

«Сельская Маргарита и бесталанный Мастерок» — Миро о свадьбе Собчак по Булгакову
Какому «счастливчику» досталась подвязка Собчак после свадьбы
Шепелев впервые показал лицо сына Жанны Фриске — фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев