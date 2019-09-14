Поклонники Веры Алентовой поражены преображением 77-летней актрисы

Поклонники Веры Алентовой обсуждают в соцсетях неожиданное преображение любимой актрисы. Какое-то время звезда фильма «Москва слезам не верит» редко появлялась на публике. Ходили слухи, что в стремлении продлить молодость Алентова несколько переусердствовала, а потом тщетно пыталась исправить последствия неудачной пластической операции. Но, как пишет интернет-портал «7Дней», похоже, ей все-таки это удалось.

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На открытии сезона в Московском драматическом театре имени Пушкина, которое состоялось 10 сентября, 77-летняя актриса выглядела, как королева, что мгновенно отметили и ее коллеги, и поклонники. Вера Валентиновна была одета в элегантный черный костюм необычного покроя, дополнив его длинными бусами и слегка затененными очками. Фото и видео с вечера появилось на страничке театра в Instagram.

Instagram @teatrpushkin

«Алентова умница и красавица».

«Вера Валентиновна словно помолодела».

«Верочка, красотка, а какая осанка. Я вас обожаю. Желаю вам много ролей в театре и кино. Желаю, чтобы у вас не было выходных дней. Желаю Вам неиссякаемой энергии. Вы лучшая», — восхищаются комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в этом году внук Веры Алентовой Андрей Гордин окончил Школу-студию МХАТ. Сын телеведущей Юлии Меньшовой и актера Игоря Гордина — представитель уже четвертого поколения известной актерской династии.