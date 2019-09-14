Светская общественность бурно обсуждает свадьбу ведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова, которая стала настоящим вызовом всем принятым стереотипам. Пятница 13-е, черный катафалк, готическое оформление, эротический танец — влюбленные решили устроить торжество в мистическом духе. Приглашенные идею знаменитостей оценили, а вот те, кто наблюдал за происходящим в социальных сетях, не совсем поняли, зачем было превращать торжественную церемонию в «дьявольскую».

Свои мысли о бракосочетании знаменитой пары в новой статье высказала блогер Лена Миро. Журналистка отметила, Собчак с Богомоловым пошли по сценарию известной книги Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Они неслучайно выбрали именно Грибоедовский ЗАГС Москвы и церковь, где венчался Александр Пушкин. Намек, на то, что Богомолов играет роль писателя — Мастера, ясен, считает публицистка.

Далее —банкет, напоминающий бал Воланда.

« Гости, конечно, те же самые, что и у Воланда были — редкостные индивиды, черные дырки и проходимцы. Только баба Яга и король поп Филипп чего стоят!» — высказалась Миро.

Впрочем, как бы ни старались Собчак с Богомоловым ошарашить публику творческим подходом к мероприятию, Миро осталась недовольна идеей новоиспеченных супругов. Журналистка напомнила, что по сюжету романа, главные герои «обретают покой, отравившись вином», что никак не соответствует тематике торжества, знаменующего начало семейной жизни. Да и в целом задумка звезд показалась блогеру только «слабенькой пародией с претензией на оригинальность». Можно бы удивить народ еще больше, считает публицистка.

« К сожалению, чувство прекрасного у колхозников отсутствует полностью. Они устроили капустник по книге Булгакова. Вышло — говно, сказать даже нечего. Короче, ждем, когда сельская Маргарита и бесталанный Мастерок успокоятся с перепоя ». — заключила Миро.

Еще одна тема, которую блогер затронула в отдельной статье — беременность Собчак. Недавно, глядя на снимки светской львицы, поклонники предположили, что она находится в положении, однако сама теледива все сплетни опровергла, и слухи на время утихли.

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Впрочем, Миро уверена, что звезда соврала своим преданным фанатам. По мнению журналистки, Ксения мечтала вести передачу на федеральном канале и, чтобы получить работу мечты, была готова на все. Собчак прекрасно понимала, что беременной женщине отказали бы с работой на телевидении, поскольку она подразумевает напряженный график, и решила скрыть от общественности свой живот, считает блогер.

« Ксения, как обиженная девочка с кучей комплексов, готова пойти на все, лишь бы попасть в телевизор », — убеждена Миро.

К такому выводу журналистка пришла, просматривая фотографии светской львицы со свадебной церемонии. Она заметила, что ведущая наклоняется вперед и закрывает живот руками. А после в прессе распространилась информация, что знаменитость готовится вести передачу на федеральном канале. Блогер связала эти два факта и поделилась своими размышлениями с пользователями. Впрочем, не все поддержали публицистку в ее рассуждениях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ксения Собчак вышла замуж с ценником на подошве.