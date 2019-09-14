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  4. Зеленский намерен сделать Украину кинематографической державой

Зеленский намерен сделать Украину кинематографической державой

, 17:08 23

Так нетривиально президент Незалежной поздравил жителей страны с днем украинского кино.

Фото: Facebook / zelenskiy95

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в социальной сети поздравление с днем национального кино и сопроводил его кадром из сериала «Слуга народа», напомнив тем самым всем о своем творческом пока прошлом.

«Я мечтаю и сделаю все, чтобы Украина стала мощной кинематографической державой», — заявил Зеленский.

Он добавил, что для этого необходимо наладить весь кинопроцесс полностью, чтобы представитель украинской киноиндустрии мог не только демонстрировать зрителю «свой самобытный и современный художественный почерк» на родине, а также и на международных экранах.

В свою очередь, по его словам, парламент уже для этого одобрил законопроект, в котором четко обозначен механизм привлечения для деятельности на Украине западных кинокомпаний.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Зеленский мечтает получить «Оскар» после своего президентства.

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