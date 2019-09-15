Падшие звезды: алкоголь в райдере как стандартный допинг для выхода на сцену

Скандал недели! Дима Билан вышел на сцену изрядно пьяным или даже под наркотиками! Он подозрительно двигался и часто трогал себя в разных местах. Общественность возмущена, а бывший поп-идол наутро посмотрел интернет, прослезился и извинился. Сказал, больше не будет.

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Та еще новость скажете вы и будете правы! Однако! Эта история вскрыла язву общества, о который надо буквально трубить. Речь о ложных кумирах, точнее лживых. Мы в курсе, что звезды далеко не ангелы, но видимо стали об этом забывать. Кто же эти люди, на которых равняются миллионы, и почему им все сходит с рук? Наталья Кирилова покажет грязное закулисье.

«С днем города Самара. Встречайте, Дима Билан», — звучит со сцены городского праздника.

На трижды заслуженного артиста пришли посмотреть, ни много ни мало, 50 тысяч зрителей. Дима Николаевич должен был выступать последним. Зара, Александр Иванов, Денис Клявер вышли разогреть публику, а разошелся в тот вечер Билан.

Взгляд потух, знаменитые прыжки сбавили амплитуду. Билан терял микрофон, не попадал в такт музыки и не вытягивал ноты. Цена такого шоу от Билана почти три миллиона бюджетных рублей. Эти деньги могли спасти чью-то жизнь, подарить долгожданное новоселье нуждающемуся, устроить отдых на море воспитанникам самарского детского дома, а то и двум. Но оказались в кармане артиста, который сам признался — потратил их на алкоголь.

Фальшиво поет сегодня каждая вторая поп — звезда и это уже не новость. Впрочем, как и пьяный артист на сцене. Промоутер Софии Ротару уверяет, в райдере каждого певца непременно вписан алкоголь. Этот допинг, необходим как вдохновение и теперь мало кто трепещет за кулисами абсолютно трезвым.

«Вот, например, певица Наргиз. Моя любимая певица, мега талантливая, но! Говорит, я пью перед концертом немного и у нее в райдере стоит литр виски. У нее немного — это литр виски. Соответственно, она перед концертом выпивает литр виски и выходит петь на сцену. Я не могу сказать, что она пьяная, это может сказать только врач. Но, тем не менее, ей так удобнее работать», — рассказывает о своем опыте работы с артистами организатор концертов Сергей Лавров.

И, наверное, поэтому сами поп-артисты не заметили в поступке Билана ничего возмутительного. Ну, с кем из них не бывало…

«Иногда, просто можно не рассчитать свои силы. Вот, наверное, Дима не рассчитал свои силы и получилось ему плохо. Может быть плохое было… тухлое спиртное было», — заявила Эвелина Бледанс.

«Ничего страшного. Поэтому, закусывай Дима», — пошутили девушки из группы «Лицей».

«Считаю, что артист такого уровня имеет право на креатив», — поддержал артиста Никита Джигурда.

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Фальшиво поет, зато как играет — роль пьяного артиста! Так правдоподобно изобразить невменяемого до сих пор удавалось разве, что метрам театрального искусства, но на трезвую голову. На расстояние самарское выступление Билана показалось для некоторых хорошо продуманным пиаром.

«Артисты манипулируют вот этой массовой влюбленностью, массовым вниманием к себе. И эти манипуляции могут быть разные. Они могут быть хорошие: я вот такой весь хороший, я все делаю правильно и красиво. А могут быть, таким, что народ возмущается», — поясняет солист группы «На-На» Леонид Семидьянов.

Только этот пиар-ход уж слишком часто стал главным козырем Билана. Вот он неадекватно себя ведет на записи программы, в кресле судьи. А вот на своем юбилее: жадно пьет воду из бутылки и не может найти в себе силы, чтобы начат наконец выступление.

«Мне не очень хорошо, но в принципе не трагедия. Кому, если не вам об этом сказать, если что, сорри, ладно», — заявил тогда певец.

И после такого поведения артиста его популярность, вы удивитесь, только растет. В своем аккаунте, в интернете, за этот год Дима Николаевич набрал почти миллион подписчиков. Если так дело пойдет и дальше, то после очередного извинения Билан получит хайп и на этом скандале.

«Мне очень хочется, чтобы мы друг друга поняли и услышали, ведь все мы люди и каждый имеет шанс на ошибку», — жалостливо извинялся перед самарцами Билан.

Шесть миллионов долларов доход Димы Билана. По версии журнала Forbs артист в 2017 году занял пятое место среди российских знаменитостей. Так что обещанная детская площадка и оборудование в клинику в качестве извинения перед горожанами Самары, это для артиста мелочь. А подмоченная репутация? Да, кого она волнует.

Сегодня на сцену идут не для того, чтобы дарить людям талант в виде магии голоса. Теперь все хотят лишь одного — заработать много денег, а потом их же прокутить.