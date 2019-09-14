«Абсурд в абсолюте»: Собчак назвала свою свадьбу деконструированным шапито

Известная российская телеведущая Ксения Собчак назвала свою свадьбу с режиссером Константином Богомоловым «абсурдом в абсолюте» и «деконструированным шапито». Об этом звезда «Дома-2» написала на своей страничке в Facebook.

К слову, в публикации Собчак процитировала чей-то отзыв о своем празднике. Однако, судя по всему осталась согласна с каждым словом. Например с тем, что церемония бракосочетания, а также торжество и прогулки по городу получились похожими на театр благодаря режиссерским способностям ее новоиспеченного супруга.

«Богомолов, не даром, что режиссер, эту свадьбу сотворил, довел до прекрасного абсурда в абсолюте. Концертный номер „Войди в меня“ — это, по сути, уже такой декадентский театр. Жизнь как представление, жизнь как продолжение перформанса, когда ты уже не понимаешь, где грань между фантазией и реальностью», — написала Собчак.

Facebook @Ксения Собчак

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Также стало понятно присутствие некоторых гостей на своей свадьбе. Например, некоторых удивило, что поздравить Собчак и Богомолова пришли помимо Филиппа Киркорова и Никола Баскова, пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

«Гости от Пескова до Баскова — это тоже часть представления, часть деконструированного шапито. Пожалуй, Константин сделал свою самую уникальную (ибо сыграть все это вторым дублем или вторым составом уже невозможно) постановку», — говорится в публикации.

Не осталась без внимания также тема катафалка, на котором катались молодожены. Стало ясно, почему траурный автомобиль стал частью праздничной церемонии.

«Мы-то с вами знаем, что „смерть — это только начало“. А жить эту жизнь, как по мне, стоит только ради молодости, красоты и искусства», — говорится в заключении.

К слову, сам пост на странице Собчак начинается с многозначительной фразы.

«Кто-то все-таки оказался на нашей волне», — намекнула теледива на единомышленника.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, какому «счастливчику» досталась подвязка Собчак после свадьбы. Согласно поверью, подвязка невесты приносит удачу и благополучие своему обладателю.