«Абсурд в абсолюте»: Собчак назвала свою свадьбу деконструированным шапито

Известная российская телеведущая Ксения Собчак назвала свою свадьбу с режиссером Константином Богомоловым «абсурдом в абсолюте» и «деконструированным шапито». Об этом звезда «Дома-2» написала на своей страничке в Facebook.
К слову, в публикации Собчак процитировала чей-то отзыв о своем празднике. Однако, судя по всему осталась согласна с каждым словом. Например с тем, что церемония бракосочетания, а также торжество и прогулки по городу получились похожими на театр благодаря режиссерским способностям ее новоиспеченного супруга.
Также стало понятно присутствие некоторых гостей на своей свадьбе. Например, некоторых удивило, что поздравить Собчак и Богомолова пришли помимо Филиппа Киркорова и Никола Баскова, пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
Не осталась без внимания также тема катафалка, на котором катались молодожены. Стало ясно, почему траурный автомобиль стал частью праздничной церемонии.
К слову, сам пост на странице Собчак начинается с многозначительной фразы.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, какому «счастливчику» досталась подвязка Собчак после свадьбы. Согласно поверью, подвязка невесты приносит удачу и благополучие своему обладателю.