Анастасия Заворотнюк подключена к аппарату ИВЛ

Российская актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Это стандартная процедура, после того, как больного вводят в состояние медикаментозной комы.

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Ранее сообщалось, что состояние звезды сериала «Моя прекрасная няня» резко ухудшилось в пятницу, 13 сентября. Она была доставлена в реанимацию одной из московских больниц. По некоторой информации у нее произошел отек мозга, а на фоне истощенности организма началось воспаление легких. Медики приняли решение ввести ее в медикаментозную кому, чтобы помочь организму хоть как-то справиться.

Предварительно, у Заворотнюк диагностирована четвертая стадия рака мозга.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что продюсер Андрей Разин заявил, что был в больнице и состояние Анастасии крайне тяжелое. К ней никого не пускают кроме супруга Петра Чернышева. Прогнозы медики дают неутешительные — несколько дней.

В то же время поклонники звезды верят, что все будет хорошо и актриса сможет справиться со страшной болезнью. В сети под хэштегом #НАСТЯЖИВИ они публикуют слова поддержки и признания в любви.

Не верят в произошедшее и многие знакомые Заворотнюк. Так, ее учитель, народный артист России Авангард Леонтьев заявил, что раз общие их знакомые ничего не знают о проблемах со здоровьем актрисы, то может быть все и не так страшно и все обойдется.

Подогревает слухи и пересуды о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк и полное молчание ее семьи.