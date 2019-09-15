Собчак и Богомолов письменно раскаялись в своих поступках перед венчанием

Поклонники телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова были возмущены, узнав, что звезды, ранее не отличавшиеся религиозностью, принесли клятвы верности друг другу в храме. Пользователи сети вспомнили, как теледива однажды облачилась в одеяние священнослужителя и приклеила бороду, а после этого неожиданно решилась на христианский обряд.

Священнослужители ответили на возмущение публики, сообщив, что таинство было соблюдено по всем правилам. Перед венчанием с влюбленными была проведена подробная беседа о христианском понимании семейной жизни. Кроме того, перед обрядом Собчак и Богомолов письменно раскаялись в безнравственных поступках и пообещали не повторять своих грехи.

« Они письменно засвидетельствовали не только искреннее желание сочетаться таинством Венчания, но и раскаяние в безнравственных и кощунственных поступках, которые они вольно или невольно совершали в своей частной жизни и профессиональной деятельности », — написал в своем telegram-канале глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Ранее 5-tv.ru публиковал фото Собчак и Богомолова, сделанные после венчания.