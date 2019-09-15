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  4. Собчак и Богомолов письменно раскаялись в своих поступках перед венчанием

Собчак и Богомолов письменно раскаялись в своих поступках перед венчанием

, 10:09 Видео 2 573

В церкви сообщили, что христианское таинство было совершено по всем правилам.

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Фото, видео: РИА Новости / Дмитрий Буланов

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Свадьба Собчак и Богомолова 52

Поклонники телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова были возмущены, узнав, что звезды, ранее не отличавшиеся религиозностью, принесли клятвы верности друг другу в храме. Пользователи сети вспомнили, как теледива однажды облачилась в одеяние священнослужителя и приклеила бороду, а после этого неожиданно решилась на христианский обряд.

Священнослужители ответили на возмущение публики, сообщив, что таинство было соблюдено по всем правилам. Перед венчанием с влюбленными была проведена подробная беседа о христианском понимании семейной жизни. Кроме того, перед обрядом Собчак и Богомолов письменно раскаялись в безнравственных поступках и пообещали не повторять своих грехи.

«Они письменно засвидетельствовали не только искреннее желание сочетаться таинством Венчания, но и раскаяние в безнравственных и кощунственных поступках, которые они вольно или невольно совершали в своей частной жизни и профессиональной деятельности», — написал в своем telegram-канале глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Ранее 5-tv.ru публиковал фото Собчак и Богомолова, сделанные после венчания.

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