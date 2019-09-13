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  4. «Сказочно»: Опубликовано фото Собчак и Богомолова из церкви после венчания

«Сказочно»: Опубликовано фото Собчак и Богомолова из церкви после венчания

, 15:15 Фото 474

Знаменитости принесли клятвы верности друг другу в храме в пятницу, 13 сентября.

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Фото, видео: ТАСС / Сергей Карпухин, Instagram @a030aa

Тема:
Свадьба Собчак и Богомолова 29

Свадьба телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова стало одним из главных и запоминающихся событий мире отечественного шоу-бизнеса. Знаменитости запланировали грандиозное торжество по случаю своего бракосочетания и подошли к этому мероприятию творчески.

Они назначили церемонию на пятницу 13-е, подъехали к ЗАГСу на свадебном катафалке, вылезли из задней двери автомобиля, откуда обычно достают гроб, а после отправились церковь венчаться, где принесли клятвы верности друг другу.

Instagram @a030aa

Фотографию новоиспеченных супругов из храма на своей странице в Instagram опубликовала модель и ведущая Светлана Бондарчук. Буквально через несколько секунд после публикации снимка в комментариях появилось множество поздравлений, адресованных звездной паре. Поклонники отметили, что в подвенечном наряде светская львица выглядит, как настоящая принцесса.

«Сказочно!»

«Одно преображение лучше другого! Поздравляю!!! Платья улет!»

«Счастья вам бесконечного!» — пожелали пользователи.

В это время сама виновница торжества Ксения Собчак опубликовала в Instagram нежное фото с обручальными кольцами, украшающими безымянные пальцы влюбленных. В подписи к публикации она сообщила фанатам, что теперь является законной супругой режиссера.

«Женщина из Грибоедовского загса сказала, что мы муж и жена. Мы поверили», — написала светская львица.

Instagram @xenia_sobchak

Ранее 5-tv.ru публиковал фотографии Собчак и Богомолова из ЗАГСа.

Тема:
Свадьба Собчак и Богомолова 29
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