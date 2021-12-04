Врач назвал симптомы рака головного мозга

Кандидат медицинских наук Алексей Кащеев в интервью «Вечерней Москве» рассказал о симптомах рака головного мозга. По его словам, глиобластома является полностью неизлечимой. Различные методы терапии способны дать определенный результат, но ни один из них не является радикальным.

« Проблема заключается в том, что ни один способ ее лечения не является радикальным. Хирургическое вмешательство, химиотерапия и радиотерапия дают определенный контроль за ростом опухоли, но не решают проблему полностью. К сожалению, пока эта болезнь полностью неизлечима », — заявил нейрохирург.

Алексей Кащеев отметил, что в настоящее время причины, провоцирующие развитие опухоли головного мозга, равно как и других злокачественных новообразований, доподлинно неизвестны. По словам врача, проведение процедуры экстракорпорального оплодотворения — один из множества факторов, способных привести к развитию страшной болезни.

« Нет одного единого механизма, из-за которого могло развиться заболевание, ведущий фактор — это генетическая поломка. Необходимо знать, что глиобластома не единственная опухоль головного мозга, существуют и другие виды, которые вполне излечимы », — поясняет Алексей Кащеев.

Специалист подчеркнул, что пациенты зачастую игнорируют симптомы недуга и не спешат обращаться за медицинской помощью. Основными признаками заболевания являются: хронические головные боли, ухудшение зрения в прогрессии и онемения конечностей. По словам нейрохирурга, при появлении подобных признаков необходимо в кратчайшие сроки обратиться к онкологу и сделать магнитно-резонансную томографию головного мозга.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что главный онколог рассказал об основных факторах развития рака.