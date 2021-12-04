Врач назвал симптомы рака головного мозга
По мнению кандидата медицинских наук Алексея Кащеева, проведение ЭКО — один из многочисленных факторов, способствующих развитию заболевания.
Фото: www.globallookpress.com / Sven Hoppe
Кандидат медицинских наук Алексей Кащеев в интервью «Вечерней Москве» рассказал о симптомах рака головного мозга. По его словам, глиобластома является полностью неизлечимой. Различные методы терапии способны дать определенный результат, но ни один из них не является радикальным.
«
Алексей Кащеев отметил, что в настоящее время причины, провоцирующие развитие опухоли головного мозга, равно как и других злокачественных новообразований, доподлинно неизвестны. По словам врача, проведение процедуры экстракорпорального оплодотворения — один из множества факторов, способных привести к развитию страшной болезни.
«
Специалист подчеркнул, что пациенты зачастую игнорируют симптомы недуга и не спешат обращаться за медицинской помощью. Основными признаками заболевания являются: хронические головные боли, ухудшение зрения в прогрессии и онемения конечностей. По словам нейрохирурга, при появлении подобных признаков необходимо в кратчайшие сроки обратиться к онкологу и сделать магнитно-резонансную томографию головного мозга.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что главный онколог рассказал об основных факторах развития рака.
- 14 нояб
- Назван напиток, способный снизить риск заболевания раком
- 3 июл
- Исхудавший муж Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время появился на публике
- 24 мар
- «Преследует желание сбежать»: дочь Заворотнюк захотела покинуть Россию
- 27 нояб
- «Переехала»: дочь Анастасии Заворотнюк показала новую квартиру в Москве — видео
- 10 нояб
- Анастасии Заворотнюк после выписки домой разрешили прогулки
- 14 мая
- Путину рассказали, как с помощью вирусов можно вылечить Заворотнюк от рака
- 11 нояб
- Прервавшему молчание Разину ответили близкие Заворотнюк
- 16 окт
- Друзья Заворотнюк рассказали о состоянии актрисы после операции
- 15 окт
- Семья Заворотнюк впервые рассказала о болезни актрисы
- 12 окт
- Дочь Анастасии Заворотнюк объяснила отказ семьи рассказывать о здоровье актрисы
Читайте также
86%
-0.32 83.24
-0.57
Нашли ошибку?