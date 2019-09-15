Затворы Кронштадской дамбы закрыли из-за непогоды, охватившей Петербург. Непрекращающийся дождь и порывы ветра до 15 метров в секунду обрушились в воскресенье, 15 сентября, на Северную столицу. Как рассказал заместитель генерального директора по эксплуатации комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга Игорь Полищук, к городу приблизился циклон.

« В связи с неблагоприятными погодными условиями и приближением циклона к Невской губе, по предварительным прогнозам, ожидался подъем до критической отметки — свыше 160 сантиметров, в связи с чем МЧС по Санкт-Петербургу было принято решение о необходимости задействовать комплекс защитных сооружений », — отметил он.

Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру было остановлено во второй половине дня — таким образом акватория Невской губы временно изолирована от Финского залива.

Региональное МЧС через смс распространило сообщение о штормовом предупреждении. Ожидается усиление порывов ветра и повышение уровня воды до 160 сантиметров выше ординара.

Такой неутешительный для жителей и гостей города на Неве прогноз будет действовать в течение суток. За вечер воскресенья и ближайшей ночью может выпасть до трети месячной нормы осадков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько в России простоит бабье лето.