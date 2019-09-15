Затворы Кронштадской дамбы закрыли из-за непогоды, охватившей Петербург. Непрекращающийся дождь и порывы ветра до 15 метров в секунду обрушились в воскресенье, 15 сентября, на Северную столицу. Как рассказал заместитель генерального директора по эксплуатации комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга Игорь Полищук, к городу приблизился циклон.
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Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру было остановлено во второй половине дня — таким образом акватория Невской губы временно изолирована от Финского залива.
Региональное МЧС через смс распространило сообщение о штормовом предупреждении. Ожидается усиление порывов ветра и повышение уровня воды до 160 сантиметров выше ординара.
Такой неутешительный для жителей и гостей города на Неве прогноз будет действовать в течение суток. За вечер воскресенья и ближайшей ночью может выпасть до трети месячной нормы осадков.
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