Бывшая солистка «ВИА Гры» Альбина Джанабаева с возрастом не теряет страсть к сексуальным нарядам и образом. В минувшее воскресенье 40-летняя певица порадовала поклонников коротеньким роликом в Instagram, на котором позирует в ярко-красной шубе-чебурашке, надетой на голове тело.
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Поклонники тем временем затеяли спор, уместно ли надевать босоножки на колготки. Наиболее продвинутые пояснили, что это модный тренд и босоножки нынче надевают даже на носки.
«Альбиночка, как вам идет красный цвет!»
«Туфли отстой».
«Серьги красивые очень».
«Совсем не хочется хмурую осень. А вы прекрасны в любое время года».
«Как говорит моя мамочка, <…> Валерий выбрал самую красивую из „ВИА-Гры“ и я с ней полностью согласна!», — пишут комментаторы.
Ранее, как писал 5-tv.ru, Алина Джанабаева намекнула, почему ушла от Константина Меладзе.