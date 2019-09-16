Бывшая солистка «ВИА Гры» Альбина Джанабаева с возрастом не теряет страсть к сексуальным нарядам и образом. В минувшее воскресенье 40-летняя певица порадовала поклонников коротеньким роликом в Instagram, на котором позирует в ярко-красной шубе-чебурашке, надетой на голове тело.

«Так бывает, что еще вчера — солнце, легкие платья, босоножки, а сегодня, спустя каких-то 10 часов… уже осень, пора доставать теплые вещи, наслаждаться золотым листопадом и ждать октября вместе с новым номером», — попробовала заинтриговать супруга Валерия Меладзе.

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Instagram @albinadzhanabaeva

Поклонники тем временем затеяли спор, уместно ли надевать босоножки на колготки. Наиболее продвинутые пояснили, что это модный тренд и босоножки нынче надевают даже на носки.

«Альбиночка, как вам идет красный цвет!»

«Туфли отстой».

«Серьги красивые очень».

«Совсем не хочется хмурую осень. А вы прекрасны в любое время года».

«Как говорит моя мамочка, <…> Валерий выбрал самую красивую из „ВИА-Гры“ и я с ней полностью согласна!», — пишут комментаторы.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Алина Джанабаева намекнула, почему ушла от Константина Меладзе.