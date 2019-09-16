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  4. Лидер группы The Cars Рик Окасек скончался в США

Лидер группы The Cars Рик Окасек скончался в США

, 6:16 59

Музыкант, которому было 75 лет, найден мертвым в своем доме в Нью-Йорке.

Фото: FA Bobo/PIXSELL/PA Images

Американский музыкант, основатель популярной в 1980-е годы группы The Cars Рик Окасек скончался в своем доме в Нью-Йорке в возрасте 75 лет.

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Как сообщает Rolling Stone, в местной полиции сообщили, что из таунхауса поступил звонок в службу 911 в воскресенье около 15 часов по местному времени. Прибывшие на место полицейские обнаружили мужчину без сознания и вызвали медиков, которые констатировали смерть музыканта. Причина пока не известна.

Как пишет издание, группа The Cars дебютировала в 1978 году, и Рик сразу зарекомендовал себя как фронтмен с хорошим чувством юмора. За исключением всего нескольких песен, Окасек написал практически все мелодии, записанные коллективом. А после того, как группа распалась в 1988 году, музыкант продолжал карьеру как сольный артист и работал продюсером, помогая создавать хиты.

Ранее 5-tv.ru сообщал о внезапной смерти американского певца и композитора, кумира Курта Кобейна — Дэниела Джонстона, который всю жизнь боролся с психическими расстройствами.

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