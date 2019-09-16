Уроженка Кургана Юлия Савичева начала строить карьеру в российском шоу-бизнесе рано. В 2003 году, когда певице было 16 лет, она стала участницей знаменитой «Фабрики звезд-2» под руководством Максима Фадеева и вошла в пятерку финалистов наряду с Еленой Терлеевой, Полиной Гагариной и Еленой Темниковой.
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Мало кто знает, что в восьмилетнем возрасте юная Юлия Савичева приняла участие в съемках клипа популярной певицы Линды «Сделай так» и записала вокальные партии для ее альбома «Ворона». На своей странице в Instagram участница «Евровидения-2004» разместила пост, где выложила фото тех лет и поделилась воспоминаниями.
32-летняя знаменитость отмечает, что кулон в виде солнца хранит до сих пор. Савичева отмечает, что эти воспоминания и эмоции останутся с ней навсегда.
«Это было настоящее место силы, творчества и музыки. Это навсегда со мной», — пишет певица.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юлия Савичева впервые показала свою дочь.