  1. Пятый канал
  4. Расследованием гибели прокурора Лесосибирска и его семьи занялись в Москве

Расследованием гибели прокурора Лесосибирска и его семьи занялись в Москве

, 10:19 Фото 22

Уголовное дело о пожаре в Красноярске, который унес жизни восьми человек, передали в центральный аппарат Следственного комитета.

Фото: ТАСС / Карпухин Сергей

Уголовное дело о гибели восьми человек при пожаре в Красноярске поступило в центральный аппарат СК России, сообщили в пресс-службе ведомства. Для помощи в расследовании на место выехали сотрудники Главного управления криминалистики. Следствие взял на контроль глава ведомства Александр Бастрыкин.

Трагедия вызвала резонанс после известия о личностях потерпевших. Жертвами стали прокурор Лесосибирска Василий Федорцов с супругой, двумя детьми и родной сестрой с семьей.

Как ранее писал 5-tv.ru, трагедия произошла в ночь на 16 сентября. Огонь вспыхнул в квартире на третьем этаже пятиэтажки по улице Гусарова. Причиной пожара могла стать неисправная электропроводка, полагают правоохранители. Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Читайте также

+10° Днём +12°
Ночью +6°
64.47
-0.72 71.53
-0.30
Гороскоп на 16 сентября: Стрельцы, учитесь постоять за себя

Последние новости

10:19
Расследованием гибели прокурора Лесосибирска и его семьи занялись в Москве
10:04
Вертолет Ми-26 совершил аварийную посадку в Ханты-Мансийске
9:50
Королю блюза Би Би Кингу 16 сентября исполнилось бы 94 года: чем он знаменит?
9:39
В рамках теннисного турнира «St.Petersburg Open» стартовал первый раунд
9:26
Кардиолог назвал опасные позы для сна — видео
9:15
Снежно, мокро, ветрено: какая погода ждет россиян от Якутии до Петербурга

Сейчас читают

Родители Константина Богомолова покинули свадьбу после откровенного танца Собчак
«Это навсегда»: Юлия Савичева рассказала о своем вкладе в творчество Линды — фото
Видео: Джиган устроил пятилетней дочке грандиозную вечеринку

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев