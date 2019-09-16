Расследованием гибели прокурора Лесосибирска и его семьи занялись в Москве

Уголовное дело о гибели восьми человек при пожаре в Красноярске поступило в центральный аппарат СК России, сообщили в пресс-службе ведомства. Для помощи в расследовании на место выехали сотрудники Главного управления криминалистики. Следствие взял на контроль глава ведомства Александр Бастрыкин.

Трагедия вызвала резонанс после известия о личностях потерпевших. Жертвами стали прокурор Лесосибирска Василий Федорцов с супругой, двумя детьми и родной сестрой с семьей.

Как ранее писал 5-tv.ru, трагедия произошла в ночь на 16 сентября. Огонь вспыхнул в квартире на третьем этаже пятиэтажки по улице Гусарова. Причиной пожара могла стать неисправная электропроводка, полагают правоохранители. Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».