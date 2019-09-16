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«Дымом не пахло»: Соседка о пожаре, где погиб прокурор Лесосибирска и его семья

, 13:18 Видео 32

Огонь вспыхнул в квартире на третьем этаже пятиэтажки по улице Гусарова города Красноярска в ночь на 16 сентября.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Жительница пятиэтажки на улице Гусарова в Красноярске в беседе с 5-tv.ru рассказала о пожаре в соседней квартире, в котором погибли прокурор Лесосибирска Василий Федорцов и его семья, а также родственники.

По словам Натальи, о том, что произошло ЧП, она узнала из новостей в сети. Никакого шума и запахов не было, пока на место не приехали спасатели.

«Тихо-тихо было, поэтому вообще не в курсе. Дымом вообще не пахло, пока МЧС не вскрыло дверь. Ничем не пахло, все идеально было. У нас тоже окно, дым пошел только когда они вскрыли. Поэтому никто ничего не знает, наверное», — сказала Наталья.

Местная жительница добавила, что с погибшими она не общалась. Несмотря на это, Наталья отметила, что семья была вполне благополучной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что расследованием гибели прокурора Лесосибирска и его семьи занялись в Москве

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