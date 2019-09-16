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«Шансов у Кокляева нет»: Промоутер о поединке штангиста с Александром Емельяненко

, 16:59 Видео 67

По словам Федора Рыжова, Михаил Кокляев не сможет справиться с бойцом ММА в реальном бою.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Глава Лиги смешанных единоборств Федор Рыжов, комментируя в беседе с 5-tv.ru предстоящий бой пауэрлифтера Михаила Кокляева с бойцом ММА Александром Емельяненко, отметил, что этот поединок хайповый. По его словам, шансов у человека, занимающегося силовым видом спорта, против профессионального спортсмена смешанных единоборств практически нет. Это связано с тем, что на тренировках развиваются разные группы мышц и сама подготовка к соревнованиям также проходит по-разному.

«Если в начале первого раунда что-то не случится неожиданное, не пропустит ли удар Александр, у него такое бывает и, если он будет нормально подготовлен, не будет отвлекаться, то, я думаю, шансов у Михаила Кокляева никаких нет. Победителем этого боя будет Александр Емельяненко. Это при условии хорошей подготовки Емельяненко к этому поединку», — сказал Федор Рыжов.

Промоутер отметил, что Михаил Кокляев, возможно, пытается повторить путь известного своими поединками польского стронгмена Мариуша Пудзяновски. Федор Рыжов считает, что российский штангист сможет справиться с психологическим давлением, а вот с попаданиями в реальном бою от Александра Емельяненко — вряд ли.

«Если готовность Александра будет стопроцентная и Михаила стопроцентная, то у Михаила есть шанс только на лаки-панч в первом раунде. У Александра — все остальные шансы и его победа техническим нокаутом в конце первого или во втором раунде», — заключил Федор Рыжов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Емельяненко анонсировал предстоящий бой с Михаилом Кокляевым.

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