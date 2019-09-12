Любовь Толкалина резко ответила Джону Уоррену, обвинившему ее в их расставании

Актриса театра и кино Любовь Толкалина опубликовала в Instagram гневный пост о ведущем одного из российских телеканалов Джоне Уоррене, с которым журналисты приписывали роман артистке. Однако Толкалина всячески отвергала связь с Джоном.

Несколько дней назад Уоррен дал большое интервью российскому журналу, в котором признался в отношениях с Любовью Толкалиной. Мужчина отметил, что они расстались по инициативе артистки, сообщает Teleprogramma.pro.

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Актриса рассказала, что никаких отношений у нее с Джоном Уорреном не было. Телеведущий выдумал их роман ради повышения популярности своей персоны.

«Было бы не лишним напомнить этому джентльмену, что подобное поведение не достойно звания джентльмена (Уоррен британец - Прим.ред.) и мужчины вообще… Рассказывать на обложках журналов во всеуслышание о личных отношениях, тем более о тех, которых, по сути, не было, называется простым словом — мерзость», — написала Любовь Толкалина в своем Instagram, отметив, что ей стыдно за Джона.

Однако вскоре артистка удалила этот пост из своего аккаунта в соцсети.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Любовь Толкалина, катаясь на качелях, показала «бесконечные» ноги.