«Мой возраст меня никогда не придавливал»: Юлия Меньшова отметила 50-летие

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Телеведущая отметила юбилей 28 июля.

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Фото, видео : Instagram @juliavmenshova

В воскресенье, 28 июля, Юлия Меньшова отметила юбилей — телеведущей исполнилось 50 лет. Однако возраст совершенно не беспокоит артистку — об этом она рассказала своим подписчикам в Instagram.

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«Всем, кто меня заранее утешал, скажу, что никогда не соотносилась с этой математикой, меня мой возраст никогда не придавливал, и я ни разу не испытывала желания его скрывать», — заявила Меньшова фолловерам.

Instagram @juliavmenshova

Также Юлия призналась, что привирала насчет собственного возраста только в юности — и то в сторону увеличения, чтобы «казаться посолиднее».

В комментариях поклонники отметили, что Меньшова совершенно не выглядит на свой возраст, и пожелали ей и дальше не стесняться цифр в паспорте.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сын Меньшовой получил диплом школы-студии МХАТ из рук Калягина.

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