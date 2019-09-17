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Видео: Королева порадовала фанатов репетицией в латиноамериканских ритмах

, 5:43 Видео 35

Видео певица опубликовала в своем Instagram-аккаунте, чем одних фолловеров привела в восторг, а других — в недоумение.

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Фото, видео: Instagram @koroleva__star; ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Эстрадная певица Наташа Королева поделилась с подписчиками в Instagram отрывком видео с репетиции нового концерта.

«Акустический концерт в латиноамериканских ритмах ХОТИТЕ? — написала артистка.

На кадрах Королева в студии вместе с ассистенткой исполняет песню «Палочка-выручалочка». Артистке аккомпанируют латиноамериканские музыканты.

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Мнения фолловеров о выступлении Королевой разделились. Некоторые пользователи написали, что им очень понравился «концерт» любимой певицы, о чем они сообщили в комментариях.

«Вау! Очень круто»;

«Очень хочу увидеть и послушать! Вы моя любимая певица с самого детства!»

«Креативно! Класс», — написали фанаты.

А кто-то из юзеров отметил, что Королева «фальшивит».

«Да уж голосочек-то теряется с годами. И как попой ни крути, а уже не то»;

«Как-то слабенько для Латинской Америки»;

«Кошмар, так фальшивит», — высказались хейтеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Королева опубликовала «компромат» на российских звезд.

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