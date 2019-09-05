Звезда «Папиных дочек» выложила архивное фото из детства

Актриса Лиза Арзамасова подключилась к флешмобу в соцсетях и в честь Дня знаний выложила фото со школьного периода. На черно-белом снимке запечатлена задорная девчонка с косой.

« Тут все к началу учебного года выкладывали свои фотографии детские. А я подумала, что нахожусь в прекрасном „междушколье“. Я и сама уже не иду на учебу 1 сентября, и не веду пока никого маленького в школу », — подписала звезда «Папиных дочек» фото.

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Instagram @liza_arzamasova

Умудренные жизненным опытом подписчики в шутку посоветовали 24-летней артистке не расслабляться.

«Это дело поправимое, еще несколько лет и все будет — и семья, и дети! А уж как быстро растут дети!» — предупредила ее одна из поклонниц.

«Лиза, наверно это здорово, с одной стороны — уже есть, что вспомнить, с другой — еще столько всего впереди», — заметила другая.

«Интересное слово! По вашему определению тоже нахожусь в этом периоде — дети выросли, а внуков еще нет», — написала третья.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что, среди прочих, в школьном флешмобе поучаствовали пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская и украинская певица Анна Седокова.