Звезда «Папиных дочек» выложила архивное фото из детства

Актриса Лиза Арзамасова подключилась к флешмобу в соцсетях и в честь Дня знаний выложила фото со школьного периода. На черно-белом снимке запечатлена задорная девчонка с косой.
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Умудренные жизненным опытом подписчики в шутку посоветовали 24-летней артистке не расслабляться.
«Это дело поправимое, еще несколько лет и все будет — и семья, и дети! А уж как быстро растут дети!» — предупредила ее одна из поклонниц.
«Лиза, наверно это здорово, с одной стороны — уже есть, что вспомнить, с другой — еще столько всего впереди», — заметила другая.
«Интересное слово! По вашему определению тоже нахожусь в этом периоде — дети выросли, а внуков еще нет», — написала третья.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что, среди прочих, в школьном флешмобе поучаствовали пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская и украинская певица Анна Седокова.