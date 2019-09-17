Румынский телеведущий в эфире сравнил Серену Уильямс с обезьяной

В Румынии ведущий Раду Банчу в эфире телевизионной передачи сравнил теннисистку Серену Уильямс с приматом в зоопарке. Журналиста обвинили в расизме и оштрафовали, сообщает RT.

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«Серена Уильямс выглядит, как те обезьяны в зоопарке с красными задницами. Если на них надеть штаны, они ничем не будут отличаться от Серены Уильямс на корте» , — заявил телеведущий.

Национальный совет по борьбе с дискриминацией признал высказывание Раду Банчу расистским и оштрафовал журналиста на 1,9 тысячу долларов.

Недавно американка Серена Уильямс проиграла канадской теннисистке Бьянке Андрееску в финале турнира Большого шлема. Во время поединка за спортсменку из США на трибунах болели Меган Маркл и главный редактор журнала Vogue Анна Винтур.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Серена Уильямс проигрывает турниры в присутствии Меган Маркл.