  1. Пятый канал
  4. Румынский телеведущий в эфире сравнил Серену Уильямс с обезьяной

Румынский телеведущий в эфире сравнил Серену Уильямс с обезьяной

, 6:44 68

Журналист был обвинен в расизме и оштрафован на 1,9 тысячу долларов.

Фото: www.globallookpress.com / Stuart Robinson - STAFF

В Румынии ведущий Раду Банчу в эфире телевизионной передачи сравнил теннисистку Серену Уильямс с приматом в зоопарке. Журналиста обвинили в расизме и оштрафовали, сообщает RT.

Гороскоп на 17 сентября: Близнецы, хватит прятать скелеты в шкафу

«Серена Уильямс выглядит, как те обезьяны в зоопарке с красными задницами. Если на них надеть штаны, они ничем не будут отличаться от Серены Уильямс на корте», — заявил телеведущий.

Национальный совет по борьбе с дискриминацией признал высказывание Раду Банчу расистским и оштрафовал журналиста на 1,9 тысячу долларов.

Недавно американка Серена Уильямс проиграла канадской теннисистке Бьянке Андрееску в финале турнира Большого шлема. Во время поединка за спортсменку из США на трибунах болели Меган Маркл и главный редактор журнала Vogue Анна Винтур.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Серена Уильямс проигрывает турниры в присутствии Меган Маркл.

Читайте также

+7° Днём +11°
Ночью +6°
63.83
-0.64 70.67
-0.86
Гороскоп на 17 сентября: Близнецы, хватит прятать скелеты в шкафу

Последние новости

7:43
Посольство РФ обратится в Госдеп США в связи с публикацией о «шпионаже»
7:35
«Харе Кришна, папочка»: Анфиса Чехова проводила отца в последний путь
7:30
Бездомный, подозреваемый в изнасиловании врача, задержан в Саратове
7:23
«Так лучше!» Бузова удивила фанатов скромным фото
7:15
Обнаружено тайное убежище «Белых касок», где снимались фейки о химатаках
7:06
Лайфхак: Как выбрать джинсы без примерки — видео

Сейчас читают

Гороскоп на 17 сентября: Близнецы, хватит прятать скелеты в шкафу
Жена Джастина Бибера снялась топлес и поведала о трудностях брака
«Самое красивое тело на планете!» Фанаты боготворят «русскую Кардашьян»

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев