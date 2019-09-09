«Талисман невезения»: Серена Уильмс проигрывает турниры в присутствии Меган Маркл

Американская теннисистка Серена Уильямс проиграла финал US Open, уступив в решающем матче 19-летней сопернице из Канады Бьянке Андрееску. И, как отмечает издание Газета.Ru, это уже третий провал Уильямс в присутствии супруги британского принца Гарри Меган Маркл. Герцогиня Сассекская впервые после родов бросила мужа и четырехмесячного сына и одна отправилась в Америку поддержать подругу.

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Известно, что спортсменку с герцогиней связывают давние дружеские отношения, Уильямс присутствовала на свадьбе Меган в Виндзорском замке. Однако болельщики убеждены, что на Серену эта дружба влияет плохо.

Так, в финале Уимблдона в 2018 году Уильямс проиграла немке Анжелике Кербер. На том матче тоже присутствовала Меган, что не удивительно, поскольку турнир «Большого шлема» в Лондоне — одно из главных событий теннисного сезона. Год спустя ситуация повторилась — 23-кратную победительницу турниров «Большого шлема» в финале одолела румынка Симона Халеп. И снова на трибуне находилась герцогиня Сассекская.

Последнее же поражение Уильямс утвердило болельщиков в мысли, что у Меган Маркл дурной глаз. Ее назвали «талисманом невезения» для Серены. Фанаты советуют теннисистке срочно сказать подруге, чтобы в следующий раз она оставалась дома.

Ранее 5-tv.ru писал, что Елизавета II разочарована и обижена на Меган Маркл, отказавшуюся сопровождать ее величество в шотландский замок Балморал, где ежегодно в конце августа — начале сентября собираются члены королевской семьи.