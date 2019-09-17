Видео: собаки Дарьи Донцовой уморительно воруют со стола капусту

Самая знаменитая российская собачница Дарья Донцова не перестает радовать и умилять подписчиков в Instagram забавными роликами со своими питомцами. В настоящий момент у писательницы «на иждивении» четыре мопса и одна дворняжка — Мафи. Именно беспородный пес стал главным героем нового уморительного видео. На кадрах видно, как животное пытается стащить кочан капусты со стола.

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«У кого-то бывает „тихая охота“ на грибы, а у Мафи — на кочан капусты », — подписала пост знаменитость.

В конце ролика Мафи все-таки удается «своровать» капусту со стола. Делить «добычу» дворняжки тут же подбежали другие питомцы Дарьи Донцовой. Видео вызвало кучу положительных комментариев в соцсети. Поклонники писательницы оставили множество шутливых сообщений по поводу собачьей шалости.

«Ты — не ты, когда голоден»;

«Охота удалась!»

«Собака — капустница»;

«Голодной никогда не останется!» — написали фолловеры.

Огромная любовь к животным не помешала Дарье Донцовой построить счастливую семейную жизнь. С супругом Александром писательница прожила в браке 38 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дарья Донцова спокойно отпускает мужа на море с подругой.