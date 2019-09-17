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Автомобиль отчима Александра Кокорина наехал на ногу журналисту

, 8:05 Видео 84

Корреспонденту вызвали скорую помощь.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin, 5-tv.ru

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева 318

Журналист получил травму у СИЗО, где содержатся осужденные за драку в центре Москвы Александр Кокорин и Павел Мамаев. Футболистов сегодня, 17 сентября, выпускают по УДО из исправительной колонии № 4 в Белгородской области.

По предварительной информации, дорогой автомобиль, который наехал на ногу корреспонденту, принадлежит отчиму Кокорина Кириллу Логинову. Возможно за рулем находился сам владелец иномарки. Об этом пишет Telegram-канал «Подъем».

«Подъехала машина Mercedes к выходу из колонии, подошли посмотреть, кто приехал, потому что спереди лицо у человека было закрыто капюшоном, а после водитель резко начал сдавать по моим ногам. Я думаю, что он, может быть, от злости, не думаю, что прям видел, со стороны выглядело, что он резко начал сдавать назад и я не успел отойти. Больно, задел еще и колени», — рассказал журналист.

На кадрах, которые публикует 5-tv.ru, для осмотра пострадавшего приехала машина скорой помощи.

Ранее 5-tv.ru писал, что футболисты покинут колонию в первой половине дня 17 сентября. По словам адвокатов, условно-досрочное освобождение стало возможным благодаря хорошему поведению футболистов.

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева 318
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