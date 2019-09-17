Автомобиль отчима Александра Кокорина наехал на ногу журналисту

Журналист получил травму у СИЗО, где содержатся осужденные за драку в центре Москвы Александр Кокорин и Павел Мамаев. Футболистов сегодня, 17 сентября, выпускают по УДО из исправительной колонии № 4 в Белгородской области.
По предварительной информации, дорогой автомобиль, который наехал на ногу корреспонденту, принадлежит отчиму Кокорина Кириллу Логинову. Возможно за рулем находился сам владелец иномарки. Об этом пишет Telegram-канал «Подъем».
На кадрах, которые публикует 5-tv.ru, для осмотра пострадавшего приехала машина скорой помощи.
Ранее 5-tv.ru писал, что футболисты покинут колонию в первой половине дня 17 сентября. По словам адвокатов, условно-досрочное освобождение стало возможным благодаря хорошему поведению футболистов.