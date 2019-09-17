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Волгоград задыхается от дыма — видео

, 12:33 Эфирная новость 63

Едкий дым от вспыхнувшего накануне Соснового бора буквально окутал улицы областного центра.

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Фото, видео: ТАСС / Сорокин Донат; 5-tv.ru

Жители Волгограда задыхаются от лесных пожаров. Всего в нескольких километрах от города вспыхнул Сосновый бор. Едкий дым буквально окутал улицы областного центра. Огненный фронт прошел по лесным массивам сразу трех районов, угрожая жителям садовых поселков.

В Кировском районе сгорели несколько домов. С огнем всю ночь боролись около 200 спасателей. Сейчас пожар локализован. Продолжается проливка отдельных тлеющих очагов, чтобы не допустить нового возгорания. Работу осложняет сильный ветер и сухая погода.

Ранее 5-tv.ru сообщал о пожаре в Ленинградской области. В городе Новая Ладога Волховского района сгорело историческое здание церковно-приходской школы.

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