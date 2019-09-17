Жители Волгограда задыхаются от лесных пожаров. Всего в нескольких километрах от города вспыхнул Сосновый бор. Едкий дым буквально окутал улицы областного центра. Огненный фронт прошел по лесным массивам сразу трех районов, угрожая жителям садовых поселков.

В Кировском районе сгорели несколько домов. С огнем всю ночь боролись около 200 спасателей. Сейчас пожар локализован. Продолжается проливка отдельных тлеющих очагов, чтобы не допустить нового возгорания. Работу осложняет сильный ветер и сухая погода.

Ранее 5-tv.ru сообщал о пожаре в Ленинградской области. В городе Новая Ладога Волховского района сгорело историческое здание церковно-приходской школы.