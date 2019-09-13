  1. Пятый канал
  4. «Вакханалия»: Волочкова рассказала, почему не пошла на свадьбу Собчак

«Вакханалия»: Волочкова рассказала, почему не пошла на свадьбу Собчак

, 23:23 548

Собчак и Богомолов попросили балерину исполнить танец «умирающего лебедя», но артистка в итоге отказалась.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Александр Щербак

Тема:
Свадьба Собчак и Богомолова 41

Известная российская балерина Анастасия Волочкова рассказала, почему не пошла на свадьбу телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. Как сообщила в интервью KP.RU танцовщица, сначала она приняла приглашение на торжество. Журналистка попросила балерину станцевать «умирающего лебедя». Но где состоится церемония, ни Ксения, ни Константин изначально не объявили.

Видео: Собчак не сдержала слез, когда для нее пел Богомолов

Тогда Волочкова спросила у организатора, где пройдет торжество молодоженов, так как она не может танцевать на кафельном покрытии, но ее вопрос оставили без ответа.

«Потом я узнаю, что многие известные люди отказали Ксении в приходе на эту свадьбу, а само торжество будет оплачиваться по бартеру, за пиар»,рассказала Анастасия.

После этого балерина заявила, что не пойдет на свадьбу, потому что не хочет принимать участие в «пиар-акции».

«Это не свадьба, это шоу. И я не хочу в этой вакханалии участвовать»— пояснила балерина, назвав торжество «псевдоженитьбой», «безумством» и «вакханалией».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Собчак и Богомолов исполнили свой первый свадебный танец под песню Киркорова.

Тема:
Свадьба Собчак и Богомолова 41
14 сент
Собчак в белье станцевала на своей свадьбе с мужчинами на каблуках в образе монашек
13 сент
«Пусть холод останется в песне»: Киркоров о свадебном танце Собчак и Богомолова
13 сент
«Шикарный!»: Светлана Лобода о свадебном катафалке Собчак и Богомолова
13 сент
Видео: Собчак и Богомолов исполнили свой первый свадебный танец под песню Киркорова
13 сент
Видео: Собчак не сдержала слез, когда для нее пел Богомолов
13 сент
«Смотрите на них»: первый поцелуй Собчак и Богомолова под крики «Горько!»
13 сент
Деликатесы и предсказания: Первые видео со свадебного банкета Собчак и Богомолова
13 сент
Деловые встречи, дуэль, венчание — как Собчак и Богомолов строили свое счастье
13 сент
ГИБДД оценила видео со свадьбы Собчак и Богомолова
13 сент
Кровавая скатерть и поминальные цветы — как пройдет свадьба Собчак и Богомолова

Читайте также

+11° Днём +13°
Ночью +8°
64.47
-0.72 71.53
-0.30
Гороскоп на 13 сентября: Станьте муравьем, Львы!

Последние новости

0:39
Собчак в белье станцевала на своей свадьбе с мужчинами на каблуках в образе монашек
0:27
«Прости меня!»: Анфиса Чехова рассказала о смерти отца
0:13
Заявление на регистрацию «Фризиума» в России подадут в течение месяца
0:06
Сенатор Пушков назвал Турчинова умалишенным после его заявления о войне с РФ
23:56
Видео: Онколог оценил вероятность связи рака у Заворотнюк с ЭКО
23:42
В Совфеде предложили Украине войти в состав России

Сейчас читают

Эксперт: Мог ли рак мозга Заворотнюк развиться от ЭКО?
Медики ввели Анастасию Заворотнюк в искусственную кому
Деликатесы и предсказания: Первые видео со свадебного банкета Собчак и Богомолова

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев