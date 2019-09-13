«Вакханалия»: Волочкова рассказала, почему не пошла на свадьбу Собчак

Известная российская балерина Анастасия Волочкова рассказала, почему не пошла на свадьбу телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. Как сообщила в интервью KP.RU танцовщица, сначала она приняла приглашение на торжество. Журналистка попросила балерину станцевать «умирающего лебедя». Но где состоится церемония, ни Ксения, ни Константин изначально не объявили.
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Тогда Волочкова спросила у организатора, где пройдет торжество молодоженов, так как она не может танцевать на кафельном покрытии, но ее вопрос оставили без ответа.
После этого балерина заявила, что не пойдет на свадьбу, потому что не хочет принимать участие в «пиар-акции».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Собчак и Богомолов исполнили свой первый свадебный танец под песню Киркорова.