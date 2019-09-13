«Вакханалия»: Волочкова рассказала, почему не пошла на свадьбу Собчак

Известная российская балерина Анастасия Волочкова рассказала, почему не пошла на свадьбу телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. Как сообщила в интервью KP.RU танцовщица, сначала она приняла приглашение на торжество. Журналистка попросила балерину станцевать «умирающего лебедя». Но где состоится церемония, ни Ксения, ни Константин изначально не объявили.

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Тогда Волочкова спросила у организатора, где пройдет торжество молодоженов, так как она не может танцевать на кафельном покрытии, но ее вопрос оставили без ответа.

«Потом я узнаю, что многие известные люди отказали Ксении в приходе на эту свадьбу, а само торжество будет оплачиваться по бартеру, за пиар», — рассказала Анастасия.

После этого балерина заявила, что не пойдет на свадьбу, потому что не хочет принимать участие в «пиар-акции».

«Это не свадьба, это шоу. И я не хочу в этой вакханалии участвовать», — пояснила балерина, назвав торжество «псевдоженитьбой», «безумством» и «вакханалией».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Собчак и Богомолов исполнили свой первый свадебный танец под песню Киркорова.