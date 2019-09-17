Глава Эстонии заявила о самостоятельности переговоров с Россией

Во время прямого эфира телеканала ETV глава Эстонии высказала мнение, что государство должно обсуждать все интересующие вопросы с Россией самостоятельно, без международных посредников. Керсти Кальюлайд отметила, что им «необходимо оставаться в числе стран, которые сами говорят с Россией».

Президент Эстонии также подчеркнула, что ее визит в Россию и встреча с главой государства Владимиром Путиным в текущем году усилили позиции страны, сообщает телеканал RT. Кальюлайд пригласила лидера РФ посетить Эстонию в 2020 году во время конгресса угро-финских народов.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео встречи глав двух стран. Керсти Кальюлайд посетила Москву 18 апреля, беседа президентов продлилась более двух часов.