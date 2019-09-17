Журналист о выходе Кокорина из тюрьмы: «К амнистированным в России всегда хорошо относятся»

Спортивный комментатор и бывший футболист Геннадий Орлов рассказал 5-tv.ru свои предположения о сроках возвращения спортсмена в «Зенит» после его выхода из тюрьмы по условно-досрочному освобождению.

Орлов считает, что после 11 месяцев заключения футболисту для возвращения в необходимую форму понадобится четыре-шесть недель.

«Я убежден, что он появится в основном составе „Зенита“. Когда? Трудно сказать, зависит от него самого. Месяц-полтора ему хватит, чтобы прийти в общую группу», — сказал он.

Журналист подчеркнул, что политика «Зенита» в отношении своего подопечного форварда — «это все-таки благородный поступок». Орлов уверен, что клуб должен нести ответственность за игроков и их поведение даже в свободное время.

Что касается болельщиков, то «к амнистированным в России всегда хорошо относятся», резюмировал бывший спортсмен.

Другой футболист — экс-полузащитник ФК «Краснодар» Павел Мамаев также вышел на свободу по УДО. Его супруга Алана уже выложила в Instagram совместное фото в домашней обстановке.

Instagram @alana_mamaeva

В октябре 2018 года Павел Мамаев и Александр Кокорин стали участниками драки в одном из столичных кафе. Позже пострадавший чиновник Минпромторга «простил» обидчиков и не стал возражать против УДО. Как передавал 5-tv.ru, Кокорин за сутки до освобождения заключил новый контракт с «Зенитом».