День Захария и Елизаветы: что можно и что нельзя делать 18 сентября
Православные христиане вспоминают святых, подаривших жизнь Иоанну Крестителю.
Фото: school.orthpatr.ru
Православные верующие 18 сентября почитают память пророка Захария и его жены Праведной Елисаветы. Эти святые подарили жизнь Иоанну Крестителю.
Долгое время пара была бездетной. Однажды пророку явился архангел Гавриил. Он сообщил Захарию, что в скором времени в семье произойдет пополнение. Посланник божий отметил, что ребенок будет удостоен чести подготовить народ к пришествию Иисуса Христа, пишет «Утро.ру».
Традиции и обычаи 18 сентября:
Пары, у которых не получалось зачать ребенка, обращались за помощью к Захарию и Елизавете. Уже находящиеся в «интересном положении» женщины молились святым и просили их о легких родах и здоровье для младенца.
18 сентября было принято гадать и проводить магические ритуалы. Многие крестьяне отправлялись к ведунам, чтобы узнать о своем будущем.
Считалось, что в этот день по улице бродит Кумоха — осенняя лихорадка. Ее представляли в образе пожилой женщины, которая просит угостить ее хлебом и пустить переночевать. Если Кумохе удавалось попасть в жилище, это предвещало невзгоды и болезни.
Чтобы отогнать от себя злых духов, наши предки ходили в баню, где парились с березовыми вениками.
Что нельзя делать 18 сентября:
Запрещается надевать испачканную или порванную одежду. На Руси верили, что ослушавшийся мог привлечь к себе различные недуги.
18 сентября нежелательно брать в руки сыпучие продукты, иначе благополучие утечет сквозь пальцы.
На Захария и Елизавету нельзя сквернословить.
Приметы 18 сентября:
Листья на рябине уже пожелтели — зима будет ранней.
Домашние животные прячутся под навес — в скором времени погода испортится.
До восхода солнца облака окрасились в красный цвет — к ненастью.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как привлечь удачу в любви и карьере в день осеннего равноденствия.
Читайте также
66%
0.13 85.46
0.10
Нашли ошибку?