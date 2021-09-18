День Захария и Елизаветы: что можно и что нельзя делать 18 сентября

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Василий Заика
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Православные христиане вспоминают святых, подаривших жизнь Иоанну Крестителю.

День Захария и Елизаветы: что можно и что нельзя делать 18 сентября

Фото: school.orthpatr.ru

Православные верующие 18 сентября почитают память пророка Захария и его жены Праведной Елисаветы. Эти святые подарили жизнь Иоанну Крестителю.

Долгое время пара была бездетной. Однажды пророку явился архангел Гавриил. Он сообщил Захарию, что в скором времени в семье произойдет пополнение. Посланник божий отметил, что ребенок будет удостоен чести подготовить народ к пришествию Иисуса Христа, пишет «Утро.ру».

Традиции и обычаи 18 сентября:

Пары, у которых не получалось зачать ребенка, обращались за помощью к Захарию и Елизавете. Уже находящиеся в «интересном положении» женщины молились святым и просили их о легких родах и здоровье для младенца.

18 сентября было принято гадать и проводить магические ритуалы. Многие крестьяне отправлялись к ведунам, чтобы узнать о своем будущем.

Считалось, что в этот день по улице бродит Кумоха — осенняя лихорадка. Ее представляли в образе пожилой женщины, которая просит угостить ее хлебом и пустить переночевать. Если Кумохе удавалось попасть в жилище, это предвещало невзгоды и болезни.

Чтобы отогнать от себя злых духов, наши предки ходили в баню, где парились с березовыми вениками.

Что нельзя делать 18 сентября:

Запрещается надевать испачканную или порванную одежду. На Руси верили, что ослушавшийся мог привлечь к себе различные недуги.

18 сентября нежелательно брать в руки сыпучие продукты, иначе благополучие утечет сквозь пальцы.

На Захария и Елизавету нельзя сквернословить.

Приметы 18 сентября:

Листья на рябине уже пожелтели — зима будет ранней.

Домашние животные прячутся под навес — в скором времени погода испортится.

До восхода солнца облака окрасились в красный цвет — к ненастью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как привлечь удачу в любви и карьере в день осеннего равноденствия.

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