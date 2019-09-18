Эр-Рияд представит доказательства причастности Ирана к атаке на НПЗ

Саудовская Аравия наполовину восстановила прежние объемы добычи нефти после атаки неизвестных дронов. Об этом заявили в министерстве энергетики Королевства.

В нападении на крупнейший в стране нефтеперерабатывающий завод местные власти винят Иран. Сегодня, 18 августа, Минобороны Королевства собирается представить доказательства. В том, что атаку дронов организовал Тегеран также не сомневаются и в Вашингтоне.

«В ответ на провокационные атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, я обещаю вам, мы готовы. Как сказал президент США, мы не хотим ни с кем войны, но США подготовлены. Мы готовы защитить наши интересы и союзников в регионе. Иран, вероятно, стоит за этими атаками», — сказал вице-президент США Майкл Пенс.

В Эр-Рияд уже направляется и глава госдепартамента США Майк Помпео. В свою очередь МИД Ирана отвергает все обвинения в адрес своей страны. Там напомнили, что США и их союзники четыре с половиной года вели бомбардировки Йемена и назвали атаки на саудовские заводы ответом на агрессию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что цены на нефть растут на фоне снижения добычи в Саудовской Аравии.