  1. Пятый канал
  4. Эр-Рияд представит доказательства причастности Ирана к атаке на НПЗ

Эр-Рияд представит доказательства причастности Ирана к атаке на НПЗ

, 6:07 Эфирная новость 16

Вице-президент США заявил, что американские военные готовы ответить на атаки на саудовские нефтяные объекты.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС/Алеев Егор, 5-tv.ru

Саудовская Аравия наполовину восстановила прежние объемы добычи нефти после атаки неизвестных дронов. Об этом заявили в министерстве энергетики Королевства.

В нападении на крупнейший в стране нефтеперерабатывающий завод местные власти винят Иран. Сегодня, 18 августа, Минобороны Королевства собирается представить доказательства. В том, что атаку дронов организовал Тегеран также не сомневаются и в Вашингтоне.

«В ответ на провокационные атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, я обещаю вам, мы готовы. Как сказал президент США, мы не хотим ни с кем войны, но США подготовлены. Мы готовы защитить наши интересы и союзников в регионе. Иран, вероятно, стоит за этими атаками», — сказал вице-президент США Майкл Пенс.

В Эр-Рияд уже направляется и глава госдепартамента США Майк Помпео. В свою очередь МИД Ирана отвергает все обвинения в адрес своей страны. Там напомнили, что США и их союзники четыре с половиной года вели бомбардировки Йемена и назвали атаки на саудовские заводы ответом на агрессию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что цены на нефть растут на фоне снижения добычи в Саудовской Аравии.

Читайте также

+7° Днём +10°
Ночью +4°
64.12
0.29 70.60
-0.07
Гороскоп на 18 сентября: Львы, вы просто боги секса!

Последние новости

6:32
«Захватывает дух!» Поклонники назвали совершенством фигуру модели Анны Чери
6:25
Режим ЧС объявлен в Александровске-Сахалинском после пожара в пятиэтажке
6:17
«Губки бантиком»: Лолита примерила образ клоунэссы — видео
6:07
Эр-Рияд представит доказательства причастности Ирана к атаке на НПЗ
6:07
Видео: водитель протаранил Trump Plazа в Нью-Йорке, есть пострадавшие
6:01
Галкин опубликовал романтическое видео из спальни Аллы Пугачевой

Сейчас читают

День Захария и Елизаветы: Что категорически нельзя делать 18 сентября
«Девушка без комплексов»: Фанаты в восторге от «пятой точки» модели Джулианны
«Простынь порвешь»: Самбурская восхитила юзеров «постельным» фото в роковом образе

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев