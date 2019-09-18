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  4. О ракете с «недостижимой дальностью действия» рассказали в РФ

О ракете с «недостижимой дальностью действия» рассказали в РФ

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Аналогов российского вооружения, которые могли бы соперничать с ним в дальности действия, в настоящее время не существует.

Фото: ТАСС/Лысцева Марина

В России есть ракета с дальностью действия, которой пока не может достигнуть ни одна страна в мире. Об этом рассказал глава корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов.

По словам руководителя компании, Москва способна модернизировать свое текущее вооружение в случае необходимости ответа на выход американской стороны из ДРСМД — Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Такое заявление он сделал в ходе интервью изданию «Военно-промышленный курьер». Как подчеркнул Обносов, обновить оружие его корпорация сможет с минимальными затратами. Однако «бросаться в крайности» и устраивать новую гонку вооружений в компании не намерены.

«Полагаю, здесь нельзя бросаться в крайности, в очередную гонку вооружений, о чем говорит президент страны. Дальность действия нашей ракеты Х-101 пока недостижима ни для одного нашего конкурента», — сообщил Обносов.

О выходе из ДРСМД США сообщили в феврале 2018 года. При этом глава государства Дональд Трамп заявил о намерении заключить новое соглашение, но на этот раз привлечь к участию в нем Китай.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что США разрабатывают гиперзвуковую ракету запрещенного ДРСМД радиуса действия.

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