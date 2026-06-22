На 89-м году жизни умер заслуженный тренер СССР Виктор Кудрявцев. Об этом сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Причины и обстоятельства смерти не уточняются. В федерации подчеркнули, что Кудрявцев был человеком, который посвятил свою жизнь развитию фигурного катания и воспитанию молодых спортсменов.

«Светлая память об этом замечательном человеке, спортсмене и наставнике, который служил своему делу и виду спорта всей душой, навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в сообщении пресс-службы.

За годы работы Виктор Кудрявцев подготовил многих известных фигуристов. Среди его учеников — заслуженные мастера спорта России Илья Кулик, Илья Авербух, а также Мария Бутырская и многие другие.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на 73-м году жизни умер заслуженный тренер России по спортивной гимнастике и обладатель Кубка СССР в этом виде спорта Вячеслав Селифанов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС