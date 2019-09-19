Вдова Кобзона восхитила гостей фестиваля в Сочи моложавым видом

Вдова Иосифа Кобзона впервые приехала в Сочи на фестиваль «Бархатный сезон» без супруга, с которым прожила вместе более 46 лет. При этом женщина поразила гостей внешним видом — как отмечают «Дни.ру», Нелли выглядела ровесницей 19-летней внучки Мишель Рапопорт.

Иосиф Кобзон имел к данному фестивалю прямое отношение — в 1973 году он выступил на открытии гранд-отеля «Жемчужина», где сейчас проходит «Бархатный сезон», и часто был постояльцем гостиницы.

Нелли прибыла в отель вместе с дочерью и внучкой с почетной миссией: в первую годовщину со дня смерти известного певца они посадили памятную оливу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вдова народного артиста не смогла сдержать слез на мероприятии, посвященном Иосифу Кобзону.