Прокуратура нашла нарушения в Гатчинской епархии после грубого крещения младенца

В Ленобласти в середине августа во время проведения обряда крещения в Мариенбургской церкви священник грубо обошелся с младенцем. Игумен Фотий с силой окунал малыша в купель, не обращая внимания на крики мальчика. Возмущенная мать ребенка обратилась в правоохранительные органы.

Прокуратура Ленинградской области провела проверку деятельности Гатчинской епархии, в результате которой были выявлены нарушения. В прокуратуре расценили действия священнослужителя, как грубое несоблюдение прав несовершеннолетнего, предусмотренных Конституцией РФ.

«Гатчинской городской прокуратурой проведена проверка Гатчинской епархии, в ходе которой выявлены нарушения требований федерального законодательства. В адрес архиерея Гатчинской епархии внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства, которое в настоящее время находится на рассмотрении», — сообщили в ведомстве.

После скандала Гатчинская епархия принесла публичные извинения за действия подконтрольного им священнослужителя и выразила надежду на то, что «данный инцидент не станет препятствием для духовной жизни малыша и его семьи».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Гатчинская епархия прокомментировала агрессивное крещение младенца.