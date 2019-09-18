  1. Пятый канал
  4. Forbes: Ракеты «Циркон» обеспечат ВМФ РФ стратегическое преимущество над ВМС США и Великобритании

Forbes: Ракеты «Циркон» обеспечат ВМФ РФ стратегическое преимущество над ВМС США и Великобритании

, 22:00 Видео 56

Эксперт американского издания рассказал о значительном превосходстве перспективной российской оружейной системы по сравнению с «Томагавком».

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: РИА Новости / Олег Кулешов, Сергей Мамонтов; www.globallookpress.com / MOD Russia, U.S. Navy

Принятие на вооружение российским ВМФ гиперзвуковых ракет «Циркон» станет серьезным вызовом для флотов США и Великобритании, считает обозреватель Forbes. По словам эксперта, причиной тому является значительное преимущество детища «НПО машиностроения» над «Томагавками», которыми оснащены военно-морские силы обеих стран.

Крылатая ракета американского производства развивает скорость порядка 0,75 Маха (на 25% меньше скорости звука), тогда как у «Циркона» этот показатель выше в десять с лишним раз. Более того, некоторые зарубежные военные эксперты считают, что характеристики российской оружейной системы занижены. Преимущество «Циркона» в скорости делает его неуязвимым для современных средств ПВО, подчеркивает эксперт американского издания.

Ожидается, что Россия станет первым государством в мире, оснастившим субмарины своего военно-морского флота гиперзвуковыми ракетами. По данным издания, дебютный пуск «Циркона» намечен на 2020 год и будет произведен с борта атомного подводного крейсера «Казань».

Ранее 5-tv.ru рассказал о наличии у Вооруженных сил РФ ракеты с «недостижимой дальностью действия».

Читайте также

+6° Днём +10°
Ночью +4°
64.43
0.31 71.24
0.64
Гороскоп на 19 сентября: какие вы, Девы, рисковые!

Последние новости

23:20
Умер бывший барабанщик группы «Центр» Александр Васильев
23:06
«Плата за успех»: Волочкова объявила подписчикам о розыгрыше своей книги
22:55
Полицейского, раненного в ходе перестрелки в Москве, прооперировали
22:36
Путин призвал содействовать запуску новых социальных проектов
22:28
Егор Крид проникся судьбами бездомных и прилег на тротуар — фото
22:14
Беглов рассказал о намерении сделать Петербург умным, комфортным и открытым городом

Сейчас читают

Критик рассказал, как Пугачева отчитала Собчак за поведение на сцене
Анна Хилькевич задала поклонникам детскую задачку — фото
Гороскоп на 19 сентября: какие вы, Девы, рисковые!

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев