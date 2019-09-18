Forbes: Ракеты «Циркон» обеспечат ВМФ РФ стратегическое преимущество над ВМС США и Великобритании

Принятие на вооружение российским ВМФ гиперзвуковых ракет «Циркон» станет серьезным вызовом для флотов США и Великобритании, считает обозреватель Forbes. По словам эксперта, причиной тому является значительное преимущество детища «НПО машиностроения» над «Томагавками», которыми оснащены военно-морские силы обеих стран.

Крылатая ракета американского производства развивает скорость порядка 0,75 Маха (на 25% меньше скорости звука), тогда как у «Циркона» этот показатель выше в десять с лишним раз. Более того, некоторые зарубежные военные эксперты считают, что характеристики российской оружейной системы занижены. Преимущество «Циркона» в скорости делает его неуязвимым для современных средств ПВО, подчеркивает эксперт американского издания.

Ожидается, что Россия станет первым государством в мире, оснастившим субмарины своего военно-морского флота гиперзвуковыми ракетами. По данным издания, дебютный пуск «Циркона» намечен на 2020 год и будет произведен с борта атомного подводного крейсера «Казань».

Ранее 5-tv.ru рассказал о наличии у Вооруженных сил РФ ракеты с «недостижимой дальностью действия».