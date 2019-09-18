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Киев срывает встречу «нормандской четверки»

, 18:40 Видео 11

Участники Контактной группы в Минске не пришли к договоренности по разведению сил в Донбассе и особом статусе для Донецка и Луганска.

Фото: ТАСС / Aurore Belot

Тема:
Украинский кризис 164

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины на заседании в Минске в среду, 18 сентября, не пришли к договоренности по разведению сил в Донбассе из-за отказа Киева подписать «формулу Штайнмайера».

Этот формат, названный так по имени бывшего главы МИД Германии Франк-Вальтера Штайнмайера, предполагает введение особого статуса для Донецка и Луганска сначала временно, а после выборов на постоянной основе.

Однако представители Киева отказались подписывать документ, передает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

Таким образом саммит «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина) оказался под угрозой срыва, так как именно в ходе сегодняшнего заседания его участники планировали определить дату его проведения. Ранее в Кремле заявляли, что в случае успешных результатов Контактной группы саммит возможно было бы провести уже в октябре.

На фоне сообщений о срыве саммита пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что вопрос о подписании «формулы Штайнмайера» по Донбассу обсуждается.

Последняя встреча лидеров «нормандской четверки» состоялась 19–20 октября 2016 года в Берлине.

Ранее в сентябре президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с украинским коллегой Владимиром Зеленским встречу в «нормандском формате».

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