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  4. Холода на пороге: Уже появились первые жертвы протапливания — репортаж

Холода на пороге: Уже появились первые жертвы протапливания — репортаж

, 20:16 Эфирная новость 74

Отопительный сезон в России стартовал с прорыва теплосети в Новосибирске, приведшего к серьезным последствиям.

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Фото, видео: ТАСС / Сергей Мальгавко; 5-tv.ru

Не успел в России стартовать отопительный сезон, а теплосети уже рвутся по всей стране, и есть первые жертвы.

Пожалуй, самая жуткая история произошла в Новосибирске: женщина с ребенком провалилась в яму с кипятком. Супругу и двухлетнего сына смог вытащить отец семейства, малыш с ожогами в реанимации.

Пока в одних регионах из труб бьют фонтаны горячей воды, в других — люди до сих пор сидят с холодными батареями.

Почему опять все не готово — разбиралась Екатерина Иванова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге пенсионерка получила смертельные ожоги из-за прорыва трубы. Погибшую женщину обнаружили в квартире, затопленной кипятком.

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