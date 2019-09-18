Не успел в России стартовать отопительный сезон, а теплосети уже рвутся по всей стране, и есть первые жертвы.

Пожалуй, самая жуткая история произошла в Новосибирске: женщина с ребенком провалилась в яму с кипятком. Супругу и двухлетнего сына смог вытащить отец семейства, малыш с ожогами в реанимации.

Пока в одних регионах из труб бьют фонтаны горячей воды, в других — люди до сих пор сидят с холодными батареями.

Почему опять все не готово — разбиралась Екатерина Иванова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге пенсионерка получила смертельные ожоги из-за прорыва трубы. Погибшую женщину обнаружили в квартире, затопленной кипятком.