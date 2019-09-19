«Я бы с радостью вернулся в Россию»: Декстер Холланд ностальгирует по турне 2013

Американская панк-рок-группа The Offspring только что успешно выступила в Минске на фестивале «Wargaming Fest: День танкиста», собравшем около 250 тысяч человек из 28 стран мира. Оказалось, что бессменный лидер коллектива, вокалист и гитарист Декстер Холланд до сих пор с ностальгией вспоминает российское турне 2013 года и говорит, что хотел бы снова приехать в нашу страну. Об этом музыкант рассказал перед концертом в интервью газете Metro.
Он также похвастался, что у него лучшая в мире работа, заставляющая чувствовать себя круто. В ней лишь одна «ложка дегтя» — сильная усталость, особенно во время долгих поездок, ведь иногда на концерт приходится добираться по 12 часов. Однако реакция зрителей приносит огромное удовлетворение.
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