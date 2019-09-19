  1. Пятый канал
  4. «Я бы с радостью вернулся в Россию»: Декстер Холланд ностальгирует по турне 2013

«Я бы с радостью вернулся в Россию»: Декстер Холланд ностальгирует по турне 2013

, 0:55 25

Панк-рок-группа The Offspring только что с успехом выступила на фестивале в Минске.

Фото: www.globallookpress.com / Billy Bennight

Американская панк-рок-группа The Offspring только что успешно выступила в Минске на фестивале «Wargaming Fest: День танкиста», собравшем около 250 тысяч человек из 28 стран мира. Оказалось, что бессменный лидер коллектива, вокалист и гитарист Декстер Холланд до сих пор с ностальгией вспоминает российское турне 2013 года и говорит, что хотел бы снова приехать в нашу страну. Об этом музыкант рассказал перед концертом в интервью газете Metro.

«О да, особенно мне запомнилось, как мы съездили к вам шесть лет назад. Мы как следует наездились тогда — были в Екатеринбурге, Казани, Красноярске… Нам очень понравилось. Да и вообще я бы с радостью вернулся в Россию!» — сказал Холланд.

Он также похвастался, что у него лучшая в мире работа, заставляющая чувствовать себя круто. В ней лишь одна «ложка дегтя» — сильная усталость, особенно во время долгих поездок, ведь иногда на концерт приходится добираться по 12 часов. Однако реакция зрителей приносит огромное удовлетворение.

«Многие действительно подходят ко мне и говорят: „Ваши песни дарят мне надежду“, часто люди находят в них какой-то важный для себя посыл. Когда я слышу, что мои песни помогли в тяжелой жизненной ситуации, я рад», — говорит музыкант из Калифорнии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об альбоме, который записали российские звезды к 55-летию со дня рождения легенды панк-рока, лидера группы «Гражданская оборона» Егора Летова.

Читайте также

+4° Днём +10°
Ночью +4°
64.43
0.31 71.24
0.64
Гороскоп на 19 сентября: какие вы, Девы, рисковые!

Последние новости

2:17
Известная порноактриса Джессика Джеймс умерла в 43 года
1:47
Саша Артемова разрешила мужу Жене Кузину выпить перед родами «для храбрости»
1:22
Опубликовано видео задержания в Японском море браконьеров из КНДР
0:55
«Я бы с радостью вернулся в Россию»: Декстер Холланд ностальгирует по турне 2013
0:31
«Локомотив» обыграл «Байер» в матче ЛЧ: чем запомнилась игра?
0:26
Михайлово чудо: Что категорически нельзя делать 19 сентября

Сейчас читают

Гороскоп на 19 сентября: какие вы, Девы, рисковые!
19 сентября — день рождения смайлика
Жуткие кадры с места расстрела полицейских в Москве (18+)

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев