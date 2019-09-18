Жуткие кадры с места расстрела полицейских в Москве (18+)

МВД РФ проводит проверку обстоятельств нападения вечером в среду, 18 сентября, на двух сотрудников службы собственной безопасности на станции метро «Рязанский проспект» в Москве, сообщается на сайте ведомства. В результате стрельбы, которую открыл подозреваемый в получении взятки сотрудник безопасности на московском метрополитене по коллегам, один из них скончался, второй тяжело ранен.

Кроме того, ведомство оценит действия руководства, планировавшего задержание подозреваемого.

На место ЧП прибыл начальник ГУ МВД России по Москве Олег Баранов. Территория рядом с выходом из подземки оцеплена.

В распоряжение 5-tv.ru появилось фото погибшего правоохранителя.

Убивший коллегу полицейский подозревался в попытке получения взятки в две тысячи рублей от человека, у которого отсутствовали документы.

Стрелявший задержан, против него возбуждено уголовное дело по статье «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов». Ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Ранее 5-tv.ru передавал, что в результате один правоохранитель был тяжело ранен и скончался на месте, второй госпитализирован в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.