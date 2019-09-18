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В Москве полицейский открыл огонь по коллегам

, 19:45 Фото 72

Один правоохранитель погиб, еще один тяжело ранен.

Фото: ВКонтакте / Торобай Максытов

Сотрудник столичной патрульно-постовой службы полиции открыл огонь по коллегам, когда те попытались его задержать. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве. ЧП произошло возле метро «Рязанский проспект» вечером в среду, 18 сентября.

В результате один правоохранитель был тяжело ранен и скончался на месте, второй госпитализирован в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

По неподтвержденной информации, открывший огонь полицейский — 35-летний Алексей С. Его пытались задержать при получении взятки в две тысячи рублей. Погибший — 39-летний сотрудник отдела собственной безопасности Максим В.

Стрелок задержан, против него возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в центре Петербурга произошла массовая драка с перестрелкой и поножовщиной.

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