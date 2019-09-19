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Видео: раненый полицейский пытается убежать от открывшего стрельбу коллеги

, 0:01 Эксклюзивное видео 90

Сотрудник ППСП Алексей Смирнов, подозреваемый в получении взятки, расстрелял подполковника Максима Веялко и Алексея Лимонова в московском метро.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Камера наблюдения запечатлела последние минуты жизни подполковника Максима Веялко. На кадрах видно, как правоохранитель пытается убежать от сотрудника ППС, который открыл огонь по своим коллегам в московском метро «Рязанский проспект» 18 сентября.

Полицейские пытались задержать подозреваемого в получении взятки, но тот открыл по ним огонь. Подполковник Максим Веялко погиб, другой полицейский Алексей Лимонов в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу. Мужчину уже прооперировали, его состояние медики оценивают как стабильное.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что подозреваемый в нападении на полицейских задержан. Возбуждено уголовное дело.

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