Видео: раненый полицейский пытается убежать от открывшего стрельбу коллеги

Камера наблюдения запечатлела последние минуты жизни подполковника Максима Веялко. На кадрах видно, как правоохранитель пытается убежать от сотрудника ППС, который открыл огонь по своим коллегам в московском метро «Рязанский проспект» 18 сентября.

Полицейские пытались задержать подозреваемого в получении взятки, но тот открыл по ним огонь. Подполковник Максим Веялко погиб, другой полицейский Алексей Лимонов в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу. Мужчину уже прооперировали, его состояние медики оценивают как стабильное.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что подозреваемый в нападении на полицейских задержан. Возбуждено уголовное дело.