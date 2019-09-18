Полицейского, раненного в ходе перестрелки в Москве, прооперировали

Сотрудник службы собственной безопасности, получивший ранение во время перестрелки на станции метро «Рязанский проспект» в Москве 18 сентября, перенес операцию. Сейчас мужчина находится в реанимации, его состояние врачи оценивают как стабильное.

В настоящий момент сотрудники МВД РФ проводят проверку произошедшего. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что во время задержания полицейского, которого подозревали в получении взятки в размере двух тысяч рублей, мужчина открыл огонь по сотрудникам службы собственной безопасности. Один из правоохранителей скончался на месте от полученных травм, его коллегу с тяжелым ранением экстренно направили в больницу.

Подозреваемый в нападении на полицейских задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru публиковал жуткие кадры с места расстрела полицейских в Москве.